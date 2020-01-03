Geri sayım başladı

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03.01.2020 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

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Dünyaca ünlü yazar, insan davranış uzmanı ve Demartini Enstitüsü’nün kurucusu Dr. John Demartini, ilk kez Türkiye’ye geliyor.

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Dünyaca ünlü yazar, insan davranış uzmanı ve Demartini Enstitüsü’nün kurucusu Dr. John Demartini, ilk kez Türkiye’ye geliyor. 11-12 Ocak’ta Ruffles Hotel’de, ‘The Breakthrough Experience’ seminerini verecek yazar, iş ve eğitim dünyasının ünlü konuklarına en güçlü yaşam çözümleri ile güçlendirme tekniklerini anlatacak. Nefes ve davranış mentörü Nevşah Karamehmet, Dr. Demartini’yi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

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