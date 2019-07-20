MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Geriye doğru sayıyoruz, artık hazırız'
20.07.2019 - 11:00

'Geriye doğru sayıyoruz, artık hazırız'

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, anne olmak için gün sayıyor.

'Geriye doğru sayıyoruz, artık hazırız'

 

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Bengü, Instagram hesabında duygusal bir yazı kaleme aldı: Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken; bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri. Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım. Kimi zaman zorlandım, korktum, endişelendim ama hepsi muhteşem anlardı. Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti. Geriye doğru sayıyoruz; artık hazırız bekliyoruz! Dualarınız, iyi dilekleriniz, güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz. Eksik olmayın sağ olun, hep var olun.

20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Cengiz Baba' tezahüratları'

'Cengiz Baba' tezahüratları'

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Ajda değil, Semiramis Pekkan

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı

Baş başa akşam yemeği

Baş başa akşam yemeği

Sıradaki Haber