Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Bengü, Instagram hesabında duygusal bir yazı kaleme aldı: Bu güzel serüvenin sonuna yaklaşırken; bu sabah dedim ki kendi kendime geriye dönüp baktığımda çok özleyeceğim bugünleri. Hiç bilmediğim eşsiz duygular yaşadım. Kimi zaman zorlandım, korktum, endişelendim ama hepsi muhteşem anlardı. Şimdi ise sabırsızlık ve heyecan aldı başını gitti. Geriye doğru sayıyoruz; artık hazırız bekliyoruz! Dualarınız, iyi dilekleriniz, güzel enerjinizle bize hep destek oldunuz. Eksik olmayın sağ olun, hep var olun.