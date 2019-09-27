‘Gevezelik ettim’

Jodie Comer, Variety dergisine kapak oldu. Emmy Ödülleri’nde ‘Killing Eve’de canlandırdığı karakteriyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan aktris, “Sahnedeyken tamamen şoktaydım. Oysa ki gün boyunca nasılsa ödül alamam diye çok rahattım. Her şey hızlı gelişti. Oradaki insanların karşısına çıkıp, kimseyi unutmadan doğru şeyi söylemek istiyorsunuz. Şahsen gevezelik ettiğimi düşünüyorum” dedi.