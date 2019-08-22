22.08.2019 - 15:23
Gizem Karaca’dan bikinili pozlar
Oyuncu Gizem Karaca, çıktığı tekne turunda çekilmiş bikinili pozlarını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilin tadını çıkartan Gizem Karaca, keyifli tatiline dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı bikinili pozlar ile dikkat çekti.
Teknenin güvertesinde verdiği pozlarına bir de mesaj ekleyen Karaca, "Bizler rüzgarı yönlendiremeyiz ancak yelkenleri ayarlayabiliriz” ifadelerini kulladnı.
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