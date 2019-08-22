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22.08.2019 - 15:23

Gizem Karaca’dan bikinili pozlar

Oyuncu Gizem Karaca, çıktığı tekne turunda çekilmiş bikinili pozlarını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Gizem Karaca’dan bikinili pozlar

Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilin tadını çıkartan Gizem Karaca, keyifli tatiline dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı bikinili pozlar ile dikkat çekti.

Teknenin güvertesinde verdiği pozlarına bir de mesaj ekleyen Karaca, "Bizler rüzgarı yönlendiremeyiz ancak yelkenleri ayarlayabiliriz” ifadelerini kulladnı.

Gizem Karaca’dan bikinili pozlar

Gizem Karaca’dan bikinili pozlar

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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