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29.09.2019 - 14:42 |

Gizem Karaca'ya haciz şoku

Gizem Karaca’nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk, icraya başvurdu. Avukat Öztürk, 11 bin 500 TL’lik alacağına karşı ünlü oyuncunun babası Cüneyt Karaca’nın iki otomobili için haciz kararı aldırdı.

Gizem Karaca'ya haciz şoku

Haziran 2013’te Gizem Karaca’nın vekâletini alan Oktay Süleyman Öztürk, iki ayrı davada ünlü oyuncunun avukatlığını yaptı.

Ücretinin bir kısmının ödendiğini ifade eden Öztürk, kalan 11 bin 500 lirayı alamadığı gerekçesiyle hem Karaca hem de onun borcuna sözlü olarak kefil olduğunu söyleyen babası Cüneyt Karaca hakkında icra takibi başlattı. Baba Karaca’nın karara itiraz etmemesi üzerine icra takibi kesinleşti. Öztürk, İstanbul 5’inci İcra Dairesi’nden, Cüneyt Karaca’nın 1975 model Buick ve 1973 model Opel otomobilleri için haciz kararı aldırdı.

O davada savunmuştu
Gizem Karaca 12 Ocak 2013’te Büyükçekmece’de trafik kazası yapmış, olayda yaralanan dört kişiden ikisinin şikâyetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkında “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan dava açılmıştı. Karaca’nın avukatlığını Oktay Süleyman Öztürk yapmış, müştekilerin şikâyetlerini geri alması nedeniyle 2014’te dava düşmüştü. (Ayşegül Usta / Hürriyet)

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