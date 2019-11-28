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28.11.2019 - 09:23 |

Gizem Kraca ile Gökhan Keser aynı filmde

Gizem Karaca ile Gökhan Keser, 'Mahsusa' adlı yeni sinema filminde birlikte kamera karşısına geçecek.

Gizem Kraca ile Gökhan Keser aynı filmde

Metin Çetin’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı 'Mahsusa' filmi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsusa’yı beyazperdeye taşıyacak.

Gökhan Keser, filmde Mahsusa’nın gizli ajanı Ali Reşat karakterine hayat verecek. Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise Gizem Karaca canlandıracak. Filmde; Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak gibi ünlü isimler de rol alacak.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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