Gizem Kraca ile Gökhan Keser aynı filmde

Metin Çetin’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı 'Mahsusa' filmi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsusa’yı beyazperdeye taşıyacak.

Gökhan Keser, filmde Mahsusa’nın gizli ajanı Ali Reşat karakterine hayat verecek. Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise Gizem Karaca canlandıracak. Filmde; Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak gibi ünlü isimler de rol alacak.