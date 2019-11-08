MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri'Gladyatör'den eser kalmadı
08.11.2019 - 17:33 |

'Gladyatör'den eser kalmadı

'Gladyatör' filmiyle hafızalarda yer eden Russell Crowe (55), Sidney Havaalanı'nda görüntülendi. Yakın zamana kadar fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu, yeni görüntüsüyle hayranlarını ikiye böldü.

'Gladyatör'den eser kalmadı

Yolculuk için üzerine eşofman altı, tişört ve spor ayakkabı giyen Crowe, zaman zaman giysisini düzeltme ihtiyacı hissetti.

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraflardan sonra ünlü oyuncunun hayranları ikiye bölündü. Bazıları "Böyle bir ortamda böyle bir halde bu fotoğrafları çekmeniz çok mu gerekliydi?" derken, bazıları da "Onun kadar ünlü biri her an görüntüleneceğini bilmeli" diye görüş bildirdi.

Aldığı kilolarla bir süredir çok konuşulan 55 yaşındaki oyuncunun, göbek bölgesinin iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. Russell Crowe'un rol aldığı ve psikopat bir karakteri canlandırdığı 'Unhinged' filmindeki rolü için kilo aldığı ileri sürüldü. Avustralyalı oyuncunun hayranları, Crowe'un rol için bile olsa bu kadar şişmanlamasının sağlığı için tehlikeli olduğunu savundu.

Gladyatörden eser kalmadı

Gladyatörden eser kalmadı
Fotoğraflar: Backgrid USA

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Bulut asker uğurlamasında havaya 11 el ateş etti!

Fatih Bulut asker uğurlamasında havaya 11 el ateş etti!

Sinan Akçıl mutluluğun formülünü açıkladı

Sinan Akçıl mutluluğun formülünü açıkladı

Rengarenk Ahu

Rengarenk Ahu

Enis Arıkan sandalyeden düştü!

Enis Arıkan sandalyeden düştü!

Sıradaki Haber