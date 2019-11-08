'Gladyatör'den eser kalmadı

Yolculuk için üzerine eşofman altı, tişört ve spor ayakkabı giyen Crowe, zaman zaman giysisini düzeltme ihtiyacı hissetti.

Sosyal medyaya düşen bu fotoğraflardan sonra ünlü oyuncunun hayranları ikiye bölündü. Bazıları "Böyle bir ortamda böyle bir halde bu fotoğrafları çekmeniz çok mu gerekliydi?" derken, bazıları da "Onun kadar ünlü biri her an görüntüleneceğini bilmeli" diye görüş bildirdi.

Aldığı kilolarla bir süredir çok konuşulan 55 yaşındaki oyuncunun, göbek bölgesinin iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı. Russell Crowe'un rol aldığı ve psikopat bir karakteri canlandırdığı 'Unhinged' filmindeki rolü için kilo aldığı ileri sürüldü. Avustralyalı oyuncunun hayranları, Crowe'un rol için bile olsa bu kadar şişmanlamasının sağlığı için tehlikeli olduğunu savundu.

Fotoğraflar: Backgrid USA