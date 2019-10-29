‘Göbeklitepe’ projesi Roma’da

Yıldız Sarayı Vakfı’nın (YSV) kültürlerarası iletişime katkı sağlayan ‘Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor’ projesi, Roma Yunus Emre Enstitüsü’nde tanıtıldı. YSV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ‘Geçmişi Anlamak Yarına Yürümek’ paneline ve ‘Zamanın Mirası’ fotoğraf sergisinin açılışına; iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.