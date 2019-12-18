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18.12.2019 - 15:23 |

Gökhan Akar, 'Ruh Eşi'ni buldu

Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar, önceki gün sevgilisi olduğu düşünülen yabancı model ile beraber Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Gökhan Akar, 'Ruh Eşi'ni buldu

Kazadan sonra hastanede yazdığı 'Ruh Eşi' isimli şarkısının yakın zamanda müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığını belirten Akar, "Yeni yıl ile birlikte yeni şarkımı çıkarmış olacağım. Onun tatlı heyecanı var" dedi.

Kız arkadaşıyla yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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