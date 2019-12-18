Gökhan Akar, 'Ruh Eşi'ni buldu

Kazadan sonra hastanede yazdığı 'Ruh Eşi' isimli şarkısının yakın zamanda müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığını belirten Akar, "Yeni yıl ile birlikte yeni şarkımı çıkarmış olacağım. Onun tatlı heyecanı var" dedi.

Kız arkadaşıyla yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.