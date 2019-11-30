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30.11.2019 - 13:31 |

Gökhan Akar'dan 'Ruh Eşi' itirafı

'Ex' şarkısı ve klibi ile gündemde olan Gökhan Akar, geçtiğimiz gün Milliyet'te yayınlanan 'Saha Dışı' programında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.

Gökhan Akar'dan 'Ruh Eşi' itirafı

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasından sonra hastanede yattığı iki haftalık süreçten orada yazdığı şarkıya, yeni parçası 'Ex'ten futbola kadar hakkında merak edilen birçok konuya değinen Gökhan Akar, bir de sürpriz haber verdi.

Gökhan Akar, hastanede yattığı süreçte yazdığı şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:
"Kısa süre içinde çıkışını planladığımız yeni bir şarkım vardı, uzun süredir onun üzerine çalışıyorduk, ama kaza sonrasında hastanede yattığım zorlu süreçte 'Ruh Eşi' isimli bir şarkı yazdım. O kadar hoşuma gitti ki planladığımız şarkıdan vazgeçip, ekibimle birlikte bu üzücü olayın üzerine bana ilham olan bu parçayı yapmaya karar verdik. Tam tarihi net olmamakla beraber yeni şarkımızı çok bekletmeden sevenlerimizle buluşturmayı planlıyoruz."

ŞARKISINI SİVASPOR'A UYARLADI
Konu futbola gelince; Türkiye'deki kulüplerin kendi arasındaki mücadelesinden çok dünyadaki başarılarının kendisini daha mutlu ettiğini vurgulayan ve milli maçlarda daha çok heyecanlandığını dile getiren genç şarkıcı, bir dönem futboldan tamamen neden koptuğunu da anlattı. Koyu bir Sivassporlu olduğunu ve Anadolu takımlarının da daha başarılı olmasını çok istediğini belirten Akar, rahmetli dedesinin anısına yazdığı 'Sivaslıdır' türküsünü Sivasspor'a uyarladı.

Gökhan Akar'ın Sivaslıdır türküsünün Sivasspor taraftarlarına uyarlanmış hali şöyle:
Derdim var sevdam derin,
Büyük bu kalpte yerin,
Yiğidom sor aşk nedir,
Sivasspor gardaş denir!

    Hande Fırat'tan sağlık durumu ile ilgili açıklama...CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programını hazırlayan ve sunan Hande Fırat canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hande Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İyiyim' mesajı veren Hande Fırat, bugün kaleme aldığı köşe yazısında da canlı yayında neler yaşadığını anlattı.
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    Cadde Yazarları

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