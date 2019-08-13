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13.08.2019 - 09:22| EMRAH AKÇAAY

Gökhan Tepe: Eşimin hamileliği iyi gidiyor

Şarkıcı Gökhan Tepe, Ortaköy'de bir mekanda sahne aldı.

Gökhan Tepe: Eşimin hamileliği iyi gidiyor

Sahnede eliyle üç işareti yapan Gökhan tepe, "Arkadaşlar bunun anlamı; ben, eşim ve doğacak çocuğum. Üç, dört ay sonra çocuğuma kavuşacağım. Eşimin hamileliği iyi gidiyor. Bu sıralar annesini rahat bırakmıyor. Hanım sürekli yemek yiyor. Ufaklık kesin bana çekecek. Geçen gün eşim aşerdi; süt mısır istedi, gidip, aldım. İsim konusunu daha netleştirmedik. Her ne kadar erkek babası olsam da isim konusunu, o ayrıcalığı eşime bıraktım" dedi. 

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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