Gökhan Tepe’yle yaza veda

Gökhan Tepe, Metroport AVM’nin ‘Yaza Veda’ konseri kapsamında 14 Eylül Cumartesi akşamı sahne alacak. Tüm ziyaretçilere açık olacak organizasyon, saat 20.00’de başlayacak. Özel bir repertuvar hazırlayan şarkıcı, konuklarına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Aynı gün saat 16.00’da başlayacak ‘Okula Dönüş’ etkinlikleriyle de, minikler keyifli saatler geçirecek.