Gökhan Türkmen: Çocuklardan sonra yılbaşında çalışmıyorum

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen, “Yılbaşında programınız var mı?” sorusuna yanıt verdi.

Yeni yılı ailesiyle evinde geçireceğini belirten şarkıcı, ”Bugüne kadar hep birlikte evde olamamıştık ailemle. Yeni yılın ilk gününde ya eşim Sinem ya da ben çocuklara eşlik ediyorduk. Ben özellikle çocuklar doğduktan sonra yılbaşında çalışmayı tercih etmiyorum" dedi.