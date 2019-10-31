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31.10.2019 - 16:36 |

Gökhan Türkmen'den türkü albümü müjdesi

Şanlıurfa City AVM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen akustik konserde, Gökhan Türkmen kendi eserlerinden oluşan repertuvarın yanı sıra ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın 'Yalan Dünya' türküsünü de söyledi.

Gökhan Türkmen'den türkü albümü müjdesi

'Hemdem' Doğu projesinin ilk ayağı olan Şanlıurfa’da izleyenlerden tam not alan Gökhan Türkmen, müjdeli haber verdi: Şanlıurfa bizi yalnız bırakmadı bu sürprizi bilmeniz gerekiyor, önümüzdeki yıl bir türkü albümü geliyor.

Bir konser serisi olarak hazırlanan 'Hemdem', Türkiye’nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak müzikseverlere sunulmaya başladı. Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirlerde gerçekleşecek 'Hemdem' konserleri, gelecek aylarda diğer Doğu illerinde devam edecek.

    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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