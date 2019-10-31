Gökhan Türkmen'den türkü albümü müjdesi

'Hemdem' Doğu projesinin ilk ayağı olan Şanlıurfa’da izleyenlerden tam not alan Gökhan Türkmen, müjdeli haber verdi: Şanlıurfa bizi yalnız bırakmadı bu sürprizi bilmeniz gerekiyor, önümüzdeki yıl bir türkü albümü geliyor.

Bir konser serisi olarak hazırlanan 'Hemdem', Türkiye’nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak müzikseverlere sunulmaya başladı. Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirlerde gerçekleşecek 'Hemdem' konserleri, gelecek aylarda diğer Doğu illerinde devam edecek.