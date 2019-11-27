Gökhan Zan'dan yeni proje sürprizi

Yakın arkadaşları ile meydan katında bulunan bir restoranda bir araya gelen Gökhan Zan, "Uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarımla bir araya geldik. Zaman uzun olunca konuşacak konuda bir hayli fazla oldu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım inanın. Şimdi de acil çıkmam gerekti, o yüzden apar topar kalkmak zorunda kaldım" dedi.

Spor alanında farklı projeleri olduğunu belirten Gökhan Zan, "Henüz net bir durum yok. Nasipse yeni projelerimiz netleşecek" açıklamasın da bulundu.