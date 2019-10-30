Göksel, Adanalıları coşturdu

ADANALILAR'I COŞTURDU

Hareketli şarkılarıyla gençleri coşturan Göksel, duygusal şarkılarıyla da hüzünlendirdi. Adanalı hayranlarıyla birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Göksel, sahne şovlarıyla da büyük beğeni alırken, giydiği kırmızı elbisesiyle de göz doldurdu.