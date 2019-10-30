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30.10.2019 - 17:03 |

Göksel, Adanalıları coşturdu

Göksel'in, Adana Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konseri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şarkıcı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Göksel, Adanalıları coşturdu

ADANALILAR'I COŞTURDU
Hareketli şarkılarıyla gençleri coşturan Göksel, duygusal şarkılarıyla da hüzünlendirdi. Adanalı hayranlarıyla birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Göksel, sahne şovlarıyla da büyük beğeni alırken, giydiği kırmızı elbisesiyle de göz doldurdu.

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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