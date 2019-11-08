GÃ¶ksel Ã§ok mutlu yazÄ±n

08.11.2019 - 09:44 | | UMUT ÃœNVER
'Göksel çok mutlu yazÄ±n'
ÅžarkÄ±cÄ± GÃ¶ksel, Ã¶nceki gÃ¼n Bebekâ€™te yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken objektiflere takÄ±ldÄ±.
Gazetecilerle karÅŸÄ±laÅŸan GÃ¶ksel'e (47), kendisinden yaÅŸÃ§a kÃ¼Ã§Ã¼k mÃ¼zisyen sevgilisi sorulsa da, "Bununla alakalÄ± konuÅŸulmayacaÄŸÄ±m, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak istiyorum" diyerek muhabirleri tersledi.
Muhabirlerlerin "Haber iÃ§in biraz bilgi almamÄ±z lazÄ±m" demesi Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "GÃ¶ksel yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±, Ã§ok mutlu yazÄ±n" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.Â