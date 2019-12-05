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05.12.2019 - 12:01 |

Göksel çorabına sordu: Neden kaçtın?

Şarkıcı Göksel, konser öncesi hazırlık yaptığı sırada yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabından paylaştı.

Göksel çorabına sordu: Neden kaçtın?

Gerek şarkıları gerek sesiyle çok sevilen Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili gönderilerle takipçilerini güldürüyor. Zaman zaman kendisini tiye alan şarkıcı, bu kez konser öncesi kaçan çorabını yayınladı.

Sahne öncesi kaçan çorabının fotoğrafını çeken Göksel, paylaşımına “Şok şok şok! Neden kaçtın neden? Mesud olurduk belki…” notunu düştü.

Göksel çorabına sordu: Neden kaçtın


 

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