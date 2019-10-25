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25.10.2019 - 07:50 |

Golf dünyası Kemer’de buluşacak

Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, Limak Kemer Golf Cup ile sürdürüyor

Golf dünyası Kemer’de buluşacak

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Golf Kulübü, bu hafta sonu özel bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, Limak Kemer Golf Cup ile sürdürecek.
Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilecek organizasyon, bu hafta sonu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isimleri ağırlayacak. Bugün, ‘Juniorlar’ ile başlayacak etkinlik, pazar günü turnuva sonundan düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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