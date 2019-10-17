Golfün ustaları buluşacak!

MBR Cosmetics, tıbbın sınırlarındaki cilt bakım markası olarak, golfün en iyilerini bir araya getiriyor. İlk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek ‘MBR Cosmetic Masters’, 18-20 Ekim tarihleri arasında, uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golf denilince akla gelen ilk adresi

Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşecek.

Golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlayacak turnuva, yarın ‘Junior’ oyuncularla başlayacak ve 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.