Gonca Vuslateri, Çelik hayranı çıktı!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldüren Gonca Vuslateri, dün akşam Fırat Tanış’la birlikte rol aldığı 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunun sahneledi.

Oyun sonrası kuliste çekilen kareleri zaman zaman yayınlayan Vuslateri, kendisini izlemeye gelen ünlü konuklarıyla çektirdiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu bu paylaşımlarında şarkıcı Çelik'e özel bir yer ayırdı. İşte Gonca Vuslateri'nin 90'lı yıllara damgasını vuran Çelik için yazdığı o satırlar:

“Yanımda duran adamın Türkiye’de ne kadar posteri varsa görmüş ve duvarına asmış biri olarak, oyunumuzu seyretmesinin ve ona kocaman sarılmanın keyfi müthiş. İyi ki geldin.”

Çelik de bu övgü dolu sözleri karşılıksız bırakmadı ve oyuncuya, “Canım benim… O şeref bana ait. Müthiş bir performanstı; İnanamadım hızınıza, karakterlerin o kadar çok ayrı kişilik olarak birbirine geçmesine ama asla karışmamasına ve uyumunuza! Gerçekten alkışı hak ediyorsunuz. Gurur duydum senle; Zaten çok seviyordum, iyi bir tiyatrocuyu sevdiğim için şimdi daha da çok seviyorum” sözleriyle yanıt verdi.



