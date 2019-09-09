Gönen'de Koray Avcı rüzgarı

Koray Avcı, Balıkesir-Gönen ilçesinin kurtuluşunun 97. yıldönümü münasebeti ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festivali'nin son akşamında sahne aldı. Sahneye çıktığı andan itibaren alanda bulunanlara pozitif bir enerji yayan Avcı'nın parçalarına 7 den 70'e tüm vatandaşlar eşlik etti. Kendine özgü tarzı ve zaman zaman yaptığı sosyal içerikli konuşmaları sayesinde Gönenliler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Avcı, "Ben burada olmaktan son derece mutluyum. İnanın cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Bunun kıymetini bilin. Milyon dolarlarınız bile olsa içeceğiniz bir bardak çay, yiyeceğiniz bir kap yemek her ortamda aynı. Sizler sadece bulunduğunuz yerde mutlu olmayı deneyin" dedi.



