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07.08.2019 - 16:43

Gönül Yazar 24 yıl sonra geri dönüyor

Türk Sanat Müziği’nin efsane assolistlerinden, müzik dünyasının 'Taş Bebek'i Gönül Yazar, 24 yıl sonra assolist olarak sahnelere geri dönüyor.

Gönül Yazar 24 yıl sonra geri dönüyor

Gazino sahnelerinde yaptığı programları 1995 yılında sonlandıran ve mekanlardan aldığı teklifleri kabul etmeyen Gönül Yazar, 24 yıl sonra Hakan Eren’in organizasyonuyla “70’ler Gazinosu” konsepti ile 29 Ağustos Cumartesi akşamı 12. Vize Tarih ve Kültür Festivali’nde müzikseverlerle buluşacak.

Yazar’ın alt kadrosunda; Semiha Yankı, Ersan Erdura, Rana Alagöz, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Funda, Tüdanya yer alacak.

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