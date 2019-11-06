Gönül Yazar ile kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Maden ile 2. Sayfa programına konuk oldu. Özel hayatlarıyla ilgili samimi açıklamalar yapan ikili, herkesi şaşırttı. Birbirlerine söyledikleri sözleri canlı yayında açıklayan çiftten Gönül Yazar, Rüzgar Mağden’e ‘sevgilim’ dediğini söyledi ve Rüzgar Mağden’in de kendisine ‘Gönül’üm’ dediğini belirtti.

Böyle bir aşkı ilk kez yaşadığını söyleyen Gönül Yazar, "Kaç kere evlendim ama böyle bir aşkı ilk kez yaşıyorum. Saatlerce bakışarak oturuyoruz. Bana çok zengin insanlardan evlenme teklifleri geldi, kimseyi beğenmedim. 22 yılda bir tek Rüzgar'ı beğendim" dedi.

"İLİŞKİ LAFINI SEVMİYORUM"

Gönül Yazar, "Ben ilişki lafını hiç sevmiyorum bizim için beraberlik diye bahsedin lütfen" diyerek yaşadıkları şeyin beraberlik olduğunu vurguladı.

"İNSANLAR YALNIZLIKTAN KUDURUYOR"

İnsanların kendine söylediklerini umursamadığını söyleyen Rüzgar Maden, " İnsanların Gönül'e olan aşkıma inanıp inanmaması umurumda değil. Ben Gönül'e ilaç gibi geldim. Ben Gönül'e gönderildim. İnsanlar yalnızlıktan kuduruyor, kıskançlıktan bizi eleştiriyor. Aramızda maddi bir paylaşım yok. Gönül bana maddi yardım yapmak istese de ben reddederim. Gönül bana ait filmimde oynatmam. Ben bir evlilik geçirdim, baba olmak istemiyorum. Bu aşkı maddiyata getirenlere, "Hadi uleyn" diyorum.