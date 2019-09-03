Gönül Yazar: Rüzgar'la yan yana mezar almayı düşünüyoruz!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük olan sevgilisi Rüzgar hakkında ilk kez konuştu ve çok özel açıklamalar yaptı.

Yazar, 'Sevgiliniz günün birinde iş kuracağım bana biraz borç para verir misin şeklinde yaklaşırsa tavrınız ne olur?' şeklindeki soruya "Benim canım feda ona ama o böyle şey yapmaz" dedi ve bombayı patlattı: Belki iki tane yer almadığımız (mezar) ne malum. Aldık veya alacağız. Orada bile benimle yatmak istiyor.

Ünlü sanatçı "İnsanlar neden bu aşkı sorguluyorlar şeklindeki soruya ise, "Bütün hikaye benim yaşımın ondan büyük olması. Benim hiç bir kusurum yok.

Ne ben Rüzgar'dan ne de o benden aşağı değil. Bir kabahat varsa o bende. Ben ondan daha evvel doğmuşum. Bu alnımıza doğmadan yazılmış" dedi.