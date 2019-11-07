07.11.2019 - 10:09 |
Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı
Gönül Yazar (83) ile yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden (51) önceki gün Bebek'te bir mekandaydı.
Aralarındaki yaş farkını hiç önemsemediğini söyleyen Gönül Yazar, "Ayrı evlerde oturuyoruz, Rüzgar beni görmek için 4 saatlik yoldan geliyor” dedi.
Rüzgar Mağden ise "Yemin ederim; Gönül benim çocukluk aşkım. Daha 11 yaşımda anneme söylemiştim. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı" şeklinde konuştu. (Ali Keser / Posta)