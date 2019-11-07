Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı

Aralarındaki yaş farkını hiç önemsemediğini söyleyen Gönül Yazar, "Ayrı evlerde oturuyoruz, Rüzgar beni görmek için 4 saatlik yoldan geliyor” dedi.

Rüzgar Mağden ise "Yemin ederim; Gönül benim çocukluk aşkım. Daha 11 yaşımda anneme söylemiştim. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı" şeklinde konuştu. (Ali Keser / Posta)