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07.11.2019 - 10:09 |

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı

Gönül Yazar (83) ile yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden (51) önceki gün Bebek'te bir mekandaydı.

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden: Troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı

Aralarındaki yaş farkını hiç önemsemediğini söyleyen Gönül Yazar, "Ayrı evlerde oturuyoruz, Rüzgar beni görmek için 4 saatlik yoldan geliyor” dedi.

Rüzgar Mağden ise "Yemin ederim; Gönül benim çocukluk aşkım. Daha 11 yaşımda anneme söylemiştim. Birbirimizi çok seviyoruz. Ama troller yüzünden saçlarım dökülmeye başladı" şeklinde konuştu. (Ali Keser / Posta)

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