Gönüllere dokunacak

‘Bir Aşk’ isimli parçasıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Semra Türkyılmaz, ‘Gel Gönül’ single’ını çıkardı. Sözü ve müziği kendisine, aranjesi Tamer Özkan’a ait eserin tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunan şarkıcı, “Müzikseverlerin gönül tellerine dokunacak” dedi.