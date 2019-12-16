16.12.2019 - 07:50 |
Gönüllere dokunacak
‘Bir Aşk’ isimli parçasıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Semra Türkyılmaz, ‘Gel Gönül’ single’ını çıkardı.
‘Bir Aşk’ isimli parçasıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Semra Türkyılmaz, ‘Gel Gönül’ single’ını çıkardı. Sözü ve müziği kendisine, aranjesi Tamer Özkan’a ait eserin tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunan şarkıcı, “Müzikseverlerin gönül tellerine dokunacak” dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.