Gönüllüler buluştu

TEMA-K Gönüllüleri, TEMA Vakfı yararına, Sunset Grill&Bar’da düzenledikleri öğle yemeğinde bir araya geldi. Yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç ev sahipliğindeki etkinliğin geliri, TEMA Vakfı’nın doğa eğitim programlarına aktarıldı. Gönüllüler adına konuşan Esra Öztürk, “Çalışmalarımızın binlerce çocuğun yaşamına olumlu etki edecek olması ve gelecek nesillerin hayatına önemli katkılar sağlaması, bizim için mutluluk kaynağı... Bugüne kadar TEMA-K’nın verdiği destekle onbinlerce çocuk, doğa eğitim programlarına katıldı” dedi. Organizasyona, Meral Kosif, Pınar Ayaydın, Yasemin Kaya, Fatoş Sarıgül, Öznur Yakın, Aslı Pehlivanlar, Aslıhan Şentürk, Azize Akandere, Figen Kıral ve Serap Sarı katıldı.