Bakan Kasapoğlu’nun gönüllülük yılına ilişkin çalışmalarından övgüyle bahseden sanatçı, “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz” dedi. Efsane ismin ortaya koyduğu çalışmaların önemini vurgulayan Kasapoğlu, “İslam’ın birikimi ve hayata geçirdiği çalışmalar, ‘2019 Gönüllülük Yılı’ kapsamındaki faaliyetlerimize ve gelecekteki gençlik projelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Kendisine hem nazik ziyareti ve heyecanı hem de bundan sonraki süreçte sunacağı katkılar nedeniyle

teşekkür ediyorum” diye konuştu.