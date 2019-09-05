‘Görgüsüz değil, saygılıyım'

Demet Akalın, Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, tasarımcı Donatello Versace ile eski eşi Okan Kurt’un mailleştiğini söyledi. Akalın, “Kadın bir kostüm için beş prova istiyor. Milano’ya gittiğimde bir şeyler yapacağız. İşime saygı duyuyorum, kendimi tekrarlamak istemiyorum. Bana ‘Görgüsüzsün’ diyenleri anlamıyorum” dedi.

Bu kostümleri dünya starlarının da giydiğini belirten şarkıcı, markaların kendisine sponsor olmadığını, Türkiye ayağı olarak indirim yaptıklarını açıkladı. Hande Yener’le konser vereceğini de anlatan Akalın, “Müzikal olacak. İçine biraz da komedi ekleyeceğiz. Büyüsü bozulmasın, çok güzel bir enerjimiz var. Sahnede yan yana gelmek istiyoruz. Hâlâ yüz yüze görüşmedik, telefonlaşıyoruz” şeklinde konuştu.