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06.08.2019 - 08:15

Görkem Sevindik'e milyonluk oyuncak

'Söz' dizisinde hayat verdiği 'Keşanlı' karakteri ile beğeni toplayan Görkem Sevindik, önceki gün Kartal İstMarina AVM'de görüntülendi.

Görkem Sevindik'e milyonluk oyuncak

Dizinin final yapmasından sonra tatile çıkan, ancak işleri nedeniyle tatilini kısa kesen Görkem Sevindik, burada iş görüşmesi yaptı.

Yeni sezonda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Şu anda senaryoları okuyoruz. İnşallah yeni sezonda bambaşka bir Görkem ile karşınızda olacağım' dedi.

Bu arada yeni aldığı Range Rover arabası ile görüntü vermek istemeyen Görkem Sevindik, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak hepsi ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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