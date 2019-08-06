Görkem Sevindik'e milyonluk oyuncak

Dizinin final yapmasından sonra tatile çıkan, ancak işleri nedeniyle tatilini kısa kesen Görkem Sevindik, burada iş görüşmesi yaptı.

Yeni sezonda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Şu anda senaryoları okuyoruz. İnşallah yeni sezonda bambaşka bir Görkem ile karşınızda olacağım' dedi.

Bu arada yeni aldığı Range Rover arabası ile görüntü vermek istemeyen Görkem Sevindik, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak hepsi ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.