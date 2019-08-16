Görkem Sevindik'in bilinmeyen özelliği

Tüm giyim alışverişi sonrası mutlaka terziye giderek ürünlerine ufak rötuşlar yaptırdığı ortaya çıkan Görkem Sevindik'in bu özelliğini sadece yakın çevresinin bildiği ortaya çıktı.

Terzi çıkışı objektiflere poz verdikten sonra acelesi olduğunu belirten Sevindik, yeni sezon için proje okumalarının devam ettiğini belirtti.