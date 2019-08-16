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HaberlerCaddeGörkem Sevindik'in bilinmeyen özelliği
16.08.2019 - 17:52

Görkem Sevindik'in bilinmeyen özelliği

Oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. Tatil için alışveriş yaptıktan sonra ürünlerini terziye getiren Sevindik, mağaza çıkışı objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Görkem Sevindik'in bilinmeyen özelliği

Tüm giyim alışverişi sonrası mutlaka terziye giderek ürünlerine ufak rötuşlar yaptırdığı ortaya çıkan Görkem Sevindik'in bu özelliğini sadece yakın çevresinin bildiği ortaya çıktı.

Terzi çıkışı objektiflere poz verdikten sonra acelesi olduğunu belirten Sevindik, yeni sezon için proje okumalarının devam ettiğini belirtti.

Sıla söyledi, Hazer Amani dinlediBodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla Gençoğlu’nu, sevgilisi Hazer Amani yalnız bırakmadı. Konser alanına gelmeyen Amani, ünlü şarkıcıyı kulisten dinlemeyi tercih etti.
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