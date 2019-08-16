16.08.2019 - 17:52
Görkem Sevindik'in bilinmeyen özelliği
Oyuncu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. Tatil için alışveriş yaptıktan sonra ürünlerini terziye getiren Sevindik, mağaza çıkışı objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Tüm giyim alışverişi sonrası mutlaka terziye giderek ürünlerine ufak rötuşlar yaptırdığı ortaya çıkan Görkem Sevindik'in bu özelliğini sadece yakın çevresinin bildiği ortaya çıktı.
Terzi çıkışı objektiflere poz verdikten sonra acelesi olduğunu belirten Sevindik, yeni sezon için proje okumalarının devam ettiğini belirtti.