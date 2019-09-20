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20.09.2019 - 08:06 |

Görkem Sevindik’in gizemli sevgilisi kim?

Murat Yıldırım’ın başrolünü üstelendiği ‘Ramo’ dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Görkem Sevindik, önceki gün sevgi-lisiyle Yeniköy’de görüntülendi.

Görkem Sevindik’in gizemli sevgilisi kim?

Çekimlerine Adana’da başlayacak olan dizi için sakal bırakıp imaj değişikliğine gittiği görülen genç oyuncu, İstanbul’daki son günlerini gizemli sevgilisine ayırdı.

Baş başa yemek yiyen çift, sorasında yürüyüşe çıktı. Görkem Sevindik’in gizemli sevgilisinin milli voleybolcu olduğu iddia edildi.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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