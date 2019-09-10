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10.09.2019 - 07:50

Görkemli açılış

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu Odunpazarı Modern Müze (OMM), Haldun Dostoğlu küratörlüğünde, Tabanca’nın özel koleksiyonundan oluşan ‘Vuslat’ sergisiyle, kapılarını açtı.

Görkemli açılış

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu Odunpazarı Modern Müze (OMM), Haldun Dostoğlu küratörlüğünde, Tabanca’nın özel koleksiyonundan oluşan ‘Vuslat’ sergisiyle, kapılarını açtı. Ayrıca, bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV’ün müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması ve Marshmallow Laser Feast’in Türkiye’de ilk kez sunacağı çok algılı sanal gerçeklik deneyimiyle OMM, çağdaş sanatın farklı disiplinlerini bir araya getirdi. Sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan çalışmalarıyla bilinen Marshmallow Laser Feast’in, ‘Kolektif’, ‘Ağaca Övgü’ ve ‘Bir Hayvanın Gözlerinden’ isimli, birden çok duyu organını harekete geçiren sanal gerçelik deneyimi, dijital iletişim sponsoru Vodafone Red’in katkılarıyla ziyaretçilerle buluştu.

Görkemli açılış

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