Görkemli açılış

Anadolu Ateşi’nin özel performans sergilediği etkinlikte; Arzu-Ömer Sabancı, Erhan-Emine Sabancı Kamışlı, Revna Demirören, Cem Hakko, Mustafa Sandal, Ali Sabancı, Kaan Sabancı, Arzuhan Yalçındağ, Kerem Kamışlı, Fethi Kamışlı, Ahmet Faralyalı, Bünyamin Aydın ve Kazım Köseoğlu gibi isimler yer aldı. Tüm ihtiyaçları tek bir çatı altında karşılayan yeni nesil AVM anlayışının hakim olduğu merkez, mimarisi, açık alanları ve dünyaca ünlü markalardan oluşan mağaza karmasıyla dikkat çekti.