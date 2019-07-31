Görkemli davet

‘Yeryüzündeki Cennet’ konseptiyle gerçekleşen davete, Berna-Ahmet Nur Çebi, Aslı Şen, Aylin Yılmaz, Melda Aksu, Hande Acar, Sedef Baran ve İpek Enver Varol gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanıdık simalar katıldı. Ant Yapı, Bodrum’un güzelliğiyle öne çıkan sahillerinden Aspat’ta gerçekleştirdiği lüks konut, otel, özel iç liman, market, çarşı ve SPA gibi farklı yapıları bütün olarak sunan yeni projesi ‘Anthaven’ için özel bir davet düzenledi. ‘Yeryüzündeki Cennet’ konseptiyle gerçekleşen davete, Berna-Ahmet Nur Çebi, Aslı Şen, Aylin Yılmaz, Melda Aksu, Hande Acar, Sedef Baran ve İpek Enver Varol gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından tanıdık simalar katıldı. Caz müziğin önde gelen isimlerinden Raja Rayes’in solo performansıyla başlayan etkinlikte, perküsyon üstadı Burhan Öcal ve ekibinin sahnesiyle ritim yükseldi. ‘Mambo No. 5’ şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Latin pop müziğin enerjik sesi Lou Bega’nın konseriyle, organizasyon geç saatlere kadar devam etti.