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05.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Görkemli davet

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen ‘Gizli Cennet’ konseptli etkinlikte, renkli bir görsel şölene tanıklık etti

Görkemli davet

Düğün ve davetlerde hazırladığı şık konseptlerle adından söz ettiren Shangri-La Bosphorus Istanbul, önceki gün ünlü isimleri ağırladı. Genel müdür Reto Klauser’in ev sahipliğinde gerçekleşen davetin her anı, özel olarak tasarlanırken, KM Events tarafından ‘Gizli Cennet’ konseptinde özel olarak dekore edilen salon kadar, sunulan lezzetler de övgü aldı. Şükran Güzeliş, Esra Oflaz Güvenkaya, Ayten Danışman ve Burcu Hanif’in yanı sıra, İngiltere Kraliyet Ailesi başta olmak üzere, Avrupa jet sosyetesinin tercihi kreatif direktörü Johnny Roxburgh’la, dünya çapında benzersiz düğünlere imza atan Hintli Arun Bablani’nin de aralarında bulunduğu konuklar, etkinlikte hikayelerini paylaştı. Jülide Ateş’in moderatörlüğünde gerçekleşen sohbette, yeni trendleri dinleyen misafirler, Uzak Doğu’dan özel olarak gelen Tea Master tarafından sergilenen benzersiz şova da yoğun ilgi gösterdi.

Görkemli davet

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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