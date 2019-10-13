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13.10.2019 - 07:50 | | Lale Danışman

Görkemli davet

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Etro’nun Soho House’da düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi

Görkemli davet

İkonik şal deseniyle moda dünyasının önde gelen markaları arasında yer alan Etro, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Firmanın tasarımcısı ve ikinci kuşak temsilcisi Kean Etro’nun da katılımıyla gerçekleşen davete, İtalyan Konsolosu Gabriele Ingrosso, Rezzan Benardete, Derin Mermerci ve Fatoş Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu tanınmış simalar katıldı.

Görkemli davet

Emine-Erden Timur

Soho House İstanbul Cecconi’s’nin özel olarak dekore edildiği yemekte, 2019-20 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu inceleme fırsatı  bulan misafirler, gece boyunca canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.


Görkemli davet
Fatoş Sarıgül

Görkemli davet

Aslıgül Atasagun, Mehmet Ali Bakanay

Görkemli davet

Şehnaz Vardar, Sinan Şahinbaş

Görkemli davet

Rezzan Benardete

Görkemli davet

Derin Mermerci

13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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