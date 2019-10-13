Görkemli davet

İkonik şal deseniyle moda dünyasının önde gelen markaları arasında yer alan Etro, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Firmanın tasarımcısı ve ikinci kuşak temsilcisi Kean Etro’nun da katılımıyla gerçekleşen davete, İtalyan Konsolosu Gabriele Ingrosso, Rezzan Benardete, Derin Mermerci ve Fatoş Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu tanınmış simalar katıldı.





Emine-Erden Timur



Soho House İstanbul Cecconi’s’nin özel olarak dekore edildiği yemekte, 2019-20 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu inceleme fırsatı bulan misafirler, gece boyunca canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.





Fatoş Sarıgül





Aslıgül Atasagun, Mehmet Ali Bakanay





Şehnaz Vardar, Sinan Şahinbaş





Rezzan Benardete





Derin Mermerci