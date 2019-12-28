28.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Görkemli davet
Işıl Reçber, kendi adını taşıyan markası ‘Işıl Reçber by Duru Diamond’ın beşinci, ‘Işıl Reçber’ kozmetik markasının da üçüncü yılını kutlamak amacıyla, Etiler’deki Villa Emma’da öğle yemeği daveti verdi.
Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Berna Çebi ve Neşe Gönül’ün de aralarında bulunduğu dostlarıyla bir araya gelen iş insanı, konuklarına yeni koleksiyonu hakkında bilgi verdi. Bu anlamlı gününe Dilarachocolateandevents’in hazırladığı özel dekorla şıklık katan Reçber, “2020, sağlıkla, mutlulukla, bereketle ve eksilmeden artarak gelsin inşallah” diyerek, duygularını ifade etti.