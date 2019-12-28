Görkemli davet

Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Berna Çebi ve Neşe Gönül’ün de aralarında bulunduğu dostlarıyla bir araya gelen iş insanı, konuklarına yeni koleksiyonu hakkında bilgi verdi. Bu anlamlı gününe Dilarachocolateandevents’in hazırladığı özel dekorla şıklık katan Reçber, “2020, sağlıkla, mutlulukla, bereketle ve eksilmeden artarak gelsin inşallah” diyerek, duygularını ifade etti.