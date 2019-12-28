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28.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Görkemli davet

Işıl Reçber, kendi adını taşıyan markası ‘Işıl Reçber by Duru Diamond’ın beşinci, ‘Işıl Reçber’ kozmetik markasının da üçüncü yılını kutlamak amacıyla, Etiler’deki Villa Emma’da öğle yemeği daveti verdi.

Görkemli davet

Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Berna Çebi ve Neşe Gönül’ün de aralarında bulunduğu dostlarıyla bir araya gelen iş insanı, konuklarına yeni koleksiyonu hakkında bilgi verdi. Bu anlamlı gününe Dilarachocolateandevents’in hazırladığı özel dekorla şıklık katan Reçber, “2020, sağlıkla, mutlulukla, bereketle ve eksilmeden artarak gelsin inşallah” diyerek, duygularını ifade etti. 

Görkemli davet

Görkemli davet

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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