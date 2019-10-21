Görkemli düğün

Gigi’s’in kurucusu Gülnur Güneş, Four Seasons Otel’de düzenlenen törenle hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik’le birleştirdi. Güneş’in şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve iş insanı Cemal Kalyoncu üslendi.

Damat Çelik’in şahitliklerini ise İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde; Revna-Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Ahmet Güneştekin ve Alara Koçibey de vardı. Çift, ilk dansı Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı eşliğinde yaptı. Ebru Gündeş’in konser verdiği gecede, Megastar da sahneye çıktı.