18.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Görkemli koleksiyon
Çocuk ve genç moda markası Newgen by Sancaktar, Partykids’te yılbaşı daveti verdi.
Çocuk ve genç moda markası Newgen by Sancaktar, Partykids’te yılbaşı daveti verdi. Markanın kurucularından Sinem ve Ayşe Sancaktar ev sahipliğindeki etkinlikte, 1-18 yaş arası kız çocuklar için hazırlanan tasarımlar, beğeni topladı. Sitare Kalyoncu, Melda Aksu, Begüm Tacir, Elif Gönlüm ve Begüm Karamahmutoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler, koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulurken, çocukları da oyun parkında doyasıya eğlendi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.