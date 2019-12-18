Görkemli koleksiyon

Çocuk ve genç moda markası Newgen by Sancaktar, Partykids’te yılbaşı daveti verdi. Markanın kurucularından Sinem ve Ayşe Sancaktar ev sahipliğindeki etkinlikte, 1-18 yaş arası kız çocuklar için hazırlanan tasarımlar, beğeni topladı. Sitare Kalyoncu, Melda Aksu, Begüm Tacir, Elif Gönlüm ve Begüm Karamahmutoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler, koleksiyonu yakından inceleme fırsatı bulurken, çocukları da oyun parkında doyasıya eğlendi.