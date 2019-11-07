Görkemli ödül gecesi

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ‘Altın Objektif Ödül Töreni’nde, tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimler ödüllendirildi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ve Netflix’in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu ise Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin üstlendi. Organizasyona, gecede ödül alan ‘Mucize Doktor’, ‘Her Yerde Sen’ ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizilerinin ekipleri damga vurdu.