GÃ¶rkemli tanÄ±tÄ±m

DÃ¼nyada 50â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren projesi ÅŸimdi Ä°stanbulâ€™da hayat buluyor.Â DÃ¼nyada 50â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren projesi ÅŸimdi Ä°stanbulâ€™da hayat buluyor.Â Love Ä°stanbul ile ÅŸehrin 39 ilÃ§esindeki yeme-iÃ§me, kÃ¼ltÃ¼r sanat mekanlarÄ±, dÃ¼kkanlarÄ± ve tarihi hazineleri oylanacak. OkuyucularÄ±n, semt elÃ§ilerinin, mekan sahiplerinin ve mahalle sakinlerinin katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanacak listelerden sonra Love Ä°stanbul Ã–dÃ¼lleri AralÄ±k 2019â€™da gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle sahiplerini bulacak. Setupâ€™da dÃ¼zenlenen partide tanÄ±tÄ±lan organizasyona Meltem Cumbul, Gonca Vuslateri ve Somer SivrioÄŸlu gibi isimler katÄ±ldÄ±.Â