MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeGörkemli tanÄ±tÄ±m
30.09.2019 - 07:50 |

Görkemli tanÄ±tÄ±m

DÃ¼nyada 50â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren projesi ÅŸimdi Ä°stanbulâ€™da hayat buluyor.Â

Görkemli tanÄ±tÄ±m

DÃ¼nyada 50â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren projesi ÅŸimdi Ä°stanbulâ€™da hayat buluyor.Â DÃ¼nyada 50â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren projesi ÅŸimdi Ä°stanbulâ€™da hayat buluyor.Â Love Ä°stanbul ile ÅŸehrin 39 ilÃ§esindeki yeme-iÃ§me, kÃ¼ltÃ¼r sanat mekanlarÄ±, dÃ¼kkanlarÄ± ve tarihi hazineleri oylanacak. OkuyucularÄ±n, semt elÃ§ilerinin, mekan sahiplerinin ve mahalle sakinlerinin katkÄ±larÄ±yla hazÄ±rlanacak listelerden sonra Love Ä°stanbul Ã–dÃ¼lleri AralÄ±k 2019â€™da gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle sahiplerini bulacak. Setupâ€™da dÃ¼zenlenen partide tanÄ±tÄ±lan organizasyona Meltem Cumbul, Gonca Vuslateri ve Somer SivrioÄŸlu gibi isimler katÄ±ldÄ±.Â 

Ä°stanbul depremiyle ilgili korkutan açÄ±klamaÄ°stanbul Silivriâ€™de meydana gelen 5.8â€™lik depremin artçÄ±larÄ± devam ediyor. Ä°stanbulâ€™da yaÅŸanan depremlerle ve artçÄ±larla ilgili olarak YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Åžükrü canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yorumlarda bulundu.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
En Çok Okunanlar

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ailece alÄ±ÅŸveriÅŸ

Ailece alÄ±ÅŸveriÅŸ

Görkemli tanÄ±tÄ±m

GÃ¶rkemli tanÄ±tÄ±m

Ä°ddialÄ± klip

Ä°ddialÄ± klip

SanatÄ±n rakamÄ± olmaz

SanatÄ±n rakamÄ± olmaz

SÄ±radaki Haber