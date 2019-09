GÃ¶rkemli tanÄ±tÄ±m

Dünyada 50’nci yılını kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris’te büyük ilgi gören projesi şimdi İstanbul’da hayat buluyor. Dünyada 50’nci yılını kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris’te büyük ilgi gören projesi şimdi İstanbul’da hayat buluyor. Love İstanbul ile şehrin 39 ilçesindeki yeme-içme, kültür sanat mekanları, dükkanları ve tarihi hazineleri oylanacak. Okuyucuların, semt elçilerinin, mekan sahiplerinin ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanacak listelerden sonra Love İstanbul Ödülleri Aralık 2019’da görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Setup’da düzenlenen partide tanıtılan organizasyona Meltem Cumbul, Gonca Vuslateri ve Somer Sivrioğlu gibi isimler katıldı.