Görkemli tanıtım

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun yeni kitabı ‘Bizim Öykümüz’ün tanıtımı, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Organizasyona, kitapta öyküleriyle yer alan Ali Keçeli, Ebru Akel, Elif Naz Albayrak, Gökçe Bahadır, Gupse Özay ve Yasemin Özilhan’ın da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Sabuncuoğlu, “İlk kitabım ‘Onların Öyküsü’ için bu yolculuğa çıktığımızda büyük hayallerimiz vardı. Onlara ulaştık ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan 126 kız çocuğumuzu okuttuk.

Bu mutluluk beni daha da umutlandırdı ve ikinci kitabı hazırladık. Yine çok değerli ve zirvedeki oyuncular, sunucular ve cemiyet hayatının gencecik isimleri, öyküler kaleme aldı. ‘Bizim Öykümüz’ün satışından elde edilen gelirle, okuyamayan kız çocuklarımızı okutacağız” açıklamasını yaptı.