Görücüye çıktı

27.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
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Arzu Kaprol’un dünyaya ve insana saygı duyan, gücünü varoluşundan alan yeni jenerasyon iş kadınlarından ilhamla tasarladığı ‘Arzu Kaprol Business Sonbahar Kış’20’ Koleksiyonu’nun tanıtımı, önceki gün Gizia Gate Nişantaşı mağazasında yapıldı.
Arzu Kaprol’un dünyaya ve insana saygı duyan, gücünü varoluşundan alan yeni jenerasyon iş kadınlarından ilhamla tasarladığı ‘Arzu Kaprol Business Sonbahar Kış’20’ Koleksiyonu’nun tanıtımı, önceki gün Gizia Gate Nişantaşı mağazasında yapıldı. Etkinlikte; Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, İnci Aksoy, Nuray Fenercioğlu, Füsun Kuran ve Hande Acar yer aldı.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.