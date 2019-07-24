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HaberlerCadde'Görünce dayanamadım'
24.07.2019 - 12:07

'Görünce dayanamadım'

Şarkıcı Umut Akyürek, önceki gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

'Görünce dayanamadım'

Alışveriş öncesi kedilerine mama almak için pet shop’a giriş yapan Umut Akyürek, uzun süre yavru kedileri sevdi.

Ünlü şarkıcı, “Evimizde bizim de kedimiz var. Çok seviyorum onları, mama almak için gelmiştik ama görünce dayanamadım. Şunun tatlılığına bakar mısınız?” sözleriyle, kedileri ne kadar çok sevdiğine dikkat çekti.

Pet shop’ta alışverişini tamamlayan Akyürek, daha sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alıverişi yaptı.

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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