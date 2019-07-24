Alışveriş öncesi kedilerine mama almak için pet shop’a giriş yapan Umut Akyürek, uzun süre yavru kedileri sevdi.

Ünlü şarkıcı, “Evimizde bizim de kedimiz var. Çok seviyorum onları, mama almak için gelmiştik ama görünce dayanamadım. Şunun tatlılığına bakar mısınız?” sözleriyle, kedileri ne kadar çok sevdiğine dikkat çekti.

Pet shop’ta alışverişini tamamlayan Akyürek, daha sonra mağazaları ve reyonları dolaşarak yeni sezon alıverişi yaptı.