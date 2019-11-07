Angelina Jolie, Harper’s Bazaar dergisi için uzun zaman sonra cesur pozlar verdi. 44 yaşındaki oyuncu, altı çocuğuyla başka bir üllkeye taşınmak istediğini, ancak Brad Pitt’in izin vermemesi nedeniyle bunu yapamadığını anlatarak, “Onlar 18 yaşına gelir gelmez bunu gerçekleştireceğim. Beni çok iyi biliyorlar ve kendimi bulmamda bana yardımcı oldular. Çok şey yaşadılar ve ben de onların gücüyle her şeyi öğrendim” dedi. Jolie, “Favori yeriniz neresi?” sorusunaysa, “En sevdiğim yer, hiç gitmediğim yer” cevabını verdi.

Röportajda 2016 yılında Pitt’ten ayrılma sürecinde yaşadıklarından da bahseden aktris, “Bedenim son 10 senede, özellikle de son dört yılda çok şey yaşadı ve bundan dolayı hem görünür hem görünmez yaralarım var. Görünmez olanlarla mücadele etmek daha zordur. Hayatın pek çok dönüm noktası var. Bazen incinirsiniz, sevdiklerinizi acı içinde görürsünüz ve ruhunuzun istediği kadar özgür ve açık olamazsınız. Kanın vücuduma geri döndüğünü hissediyorum” ifadelerini kullandı.