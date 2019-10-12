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12.10.2019 - 07:50 |

Gövde gösterisi

Mehtap Elaidi, ‘Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi’nde iki farklı mekanda gerçekleşen ayrı sunumla, farklı sezonlara dokundu.

Gövde gösterisi

‘See now; Buy now’ konseptiyle sunulan ‘MEHTAP ELAİDİ X LENZING ECOVERO’ iş birliğine ait kapsül koleksiyonun tanıtımına, ardından da ‘MEHTAP ELAİDİ İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyon’ defilesine katılan davetliler arasında yer alan Ahu Yağtu, Hakan Yıldırım, Özgür Masur ve Emel Ayaydın, tasarımları yakından inceleme fırsatı buldu. Misafirler, kendileri için hazırlanan özel ada atmosferinde, ikramlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Gövde gösterisi

 

12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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