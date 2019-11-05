Göz kamaştıran hatlar

Türk hat sanatında özel çalışmalarının yanı sıra, farklı disiplinlerde ürettiği eserlerle de dikkat çeken Gürkan Pehlivan’ın ‘Mahfi’ adını verdiği ilk kişisel sergisi, Sultanahmet’teki Verni Art Salon’da açıldı. Türkiye’nin önde gelen hattatlarının yanında, cemiyet, iş ve politika dünyasının renkli simasının bir araya geldiği etkinlikte, farklı yazı stilleri, üç boyutlu Hilye-i Şerifleri ve özgün istif çalışmalarından oluşan eserler büyük ilgi gördü. Melis Uludağ ev sahipliğindeki Sergi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.