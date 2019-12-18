Göz kamaştıran örgüler

Ev tekstili ve dekorasyon dünyasının önde gelen kuruluşlarından Indoors’un sahibi Nesrin Takıl, önceki gün dostlarının huzuruna birbirinden ilginç çalışmalarıyla çıktı. Nesrin Takıl, yoğun işlerden fırsat buldukça yaptığı ve rahmetli babaannesi Neriman Aktay’dan, dört yaşında öğrendiği el işi çalışmalarından oluşan görkemli bir koleksiyon hazırladı. Hafta sonu açılışı gerçekleşen sergide, başarılı iş insanının örgü, tığ işi ve dantel gibi eserleri sergilendi.