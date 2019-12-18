18.12.2019 - 07:50 |
Göz kamaştıran örgüler
Ev tekstili ve dekorasyon dünyasının önde gelen kuruluşlarından Indoors’un sahibi Nesrin Takıl, önceki gün dostlarının huzuruna birbirinden ilginç çalışmalarıyla çıktı.
Ev tekstili ve dekorasyon dünyasının önde gelen kuruluşlarından Indoors’un sahibi Nesrin Takıl, önceki gün dostlarının huzuruna birbirinden ilginç çalışmalarıyla çıktı. Nesrin Takıl, yoğun işlerden fırsat buldukça yaptığı ve rahmetli babaannesi Neriman Aktay’dan, dört yaşında öğrendiği el işi çalışmalarından oluşan görkemli bir koleksiyon hazırladı. Hafta sonu açılışı gerçekleşen sergide, başarılı iş insanının örgü, tığ işi ve dantel gibi eserleri sergilendi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.